Obama legt Grundstein für Präsidentenzentrum in Chicago

Chicago: Der ehemalige US-Präsident Obama hat den Grundstein für sein Präsidentschaftszentrum gelegt. Dabei entstehen mehrere Gebäude am Ufer des Michigan-Sees in Chicago. Dort hatte der Demokrat seine Karriere in der Politik begonnen. In dem Zentrum sollen nach Obamas Wunsch nicht nur künftige Politiker sondern auch Künstler und Journalisten ausgebildet werden. Neben einer Bibliothek und einem Museum soll auch ein Sportzentrum zu dem Komplex gehören.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.09.2021 02:00 Uhr