OB-Wahl in Ingolstadt; Bürgermeisterwahl in Großostheim

Ingolstadt: Ein Jahr früher als regulär wird heute in Ingolstadt ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Drei Bewerber wollen die Nachfolge von OB Scharpf von der SPD übernehmen. Scharpf wird ab Montag Wirtschaftsreferent in München. Im Landkreis Aschaffenburg, genauer in Großostheim stehen fünf Bewerber zur Wahl für den Posten des 1. Bürgermeisters. Amtsinhaber Jakob von der CSU hatte aus persönlichen Gründen aufgehört.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.02.2025 06:00 Uhr