OB Reiter zieht positive Halbzeitbilanz der Wiesn

München: Oberbürgermeister Reiter hat eine positive Bilanz zur Halbzeit des Oktoberfests gezogen. Vor dem zweiten Wiesn-Wochenende sagte der SPD-Politiker, alle seien zufrieden, es sei eine ruhige, aber gut besuchte Wiesn. Nach seinen Worten geht auch die Polizei von einer - so wörtlich - "vernünftigen Wiesn" aus. Das Oktoberfest dauert noch bis 3. Oktober. Tradition hat am zweiten Oktoberfest-Sonntag das Platzkonzert zu Füßen der Bavaria. Die Kapellen aller Festzelte - insgesamt rund 300 Musikerinnen und Musiker - spielen um elf Uhr gemeinsam auf. Das zweite Wiesn-Wochenende gilt außerdem als so genantes Italiener-Wochende. Erfahrungsgemäß reisen besonders viele Besucher aus Italien an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2023 08:00 Uhr