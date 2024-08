Oasis kündigt Comeback-Tour an

London: Die britische Rockband Oasis will auf die Bühne zurückkehren. Die Brüder Noel und Liam Gallagher kündigten in den sozialen Medien eine Tournee im kommenden Jahr an. Sie planen Konzerte in mehreren britischen Städten, darunter London und Manchester. Später wollen sie auch in anderen Ländern auftreten. Die Band hatte sich vor 15 Jahren im Streit getrennt. In den 1990er Jahren war Oasis eine der erfolgreichsten Bands der britischen Musikgeschichte. Zu ihren Hits zählten "Wonderwall", "Don´t look back in Anger" und "Supersonic". Die Brüder machten aber auch mit Skandalen Schlagzeilen.

