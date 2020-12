Nur wenige Verstöße gegen nächtliche Ausgangssperre in Bayern

Weiter keine Annäherung bei Brexit-Gesprächen

Brüssel: In den Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien gibt es nach wie vor keine Annäherung. Das Streitthema bleiben die Fangrechte für EU-Fischer in britischen Gewässern. Hier gebe es immer noch dieselben Meinungsverschiedenheiten, sagte ein EU-Diplomat am Abend nach einer weiteren Verhandlungsrunde. Die EU hat, Diplomantenangaben zufolge, London ein letztes Angebot in der Fischerei-Frage unterbreitet. Danach würden die EU-Fischer auf fast ein Viertel des Werts ihres Fischfangs in britischen Gewässern verzichten. Großbritannien fordert jedoch, dass die EU-Fischer deutlich mehr als die Hälfte abgeben. Bis Jahresende gilt die Übergangsfrist, in der das Vereinigte Königreich noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt. Ohne Einigung würden im beiderseitigen Handel Zölle erhoben. EU-Fischer dürften dann nicht mehr in britischen Gewässern fischen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.12.2020 07:30 Uhr