Nur noch zwölf Kommunen in Bayern liegen unter Inzidenzwert von 35

Nachrichtenarchiv - 29.08.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nur noch zwölf Städte und Landkreise in Bayern liegen aktuell noch unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35. Seit vergangenem Montag gilt ab diesem Grenzwert die sogenannte 3G-Regel. Menschen müssen beim Betreten von Innenräumen wie in Restaurants, Kinos oder Schwimmbädern nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet sind. Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages rund 1.200 Corona-Neuinfektionen. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat auf 68,5. Künftig sollen neue Corona-Regeln nicht mehr nur nach einem bestimmten Inzidenzwert in Kraft treten, sondern auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen berücksichtigt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.08.2021 13:00 Uhr