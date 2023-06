Nur noch jeder Fünfte ist laut ARD-Umfage mit Arbeit der Ampel zufrieden

Meldungsarchiv - 01.06.2023 18:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Immer weniger Deutsche sind mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden. Im neuen ARD-DeutschlandTrend gab nur noch jeder Fünfte an, mit der Koalition sehr zufrieden beziehungsweise zufrieden zu sein. Das ist der mit Abstand schwächste Wert, seit das Bündnis im Dezember 2021 seine Arbeit aufnahm. Er spiegelt sich auch in der Sonntagsfrage wider. Demnach würden 18 Prozent die AfD wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist ein Plus von zwei Punkten und ein Bestwert für diese Partei. Die AfD liegt damit in der Wählergunst derzeit mit der SPD gleichauf. Die Union verschlechtert sich leicht auf 29 Prozent. Die Grünen verlieren einen Punkt und kommen auf 15 Prozent. Die FDP liegt stabil bei sieben Prozent. Der ARD-DeutschlandTrend ist eine repräsentative Meinungsumfrage von infratest dimap.

