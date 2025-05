Nur jeder Vierte prüft laut einer Umfrage KI-Ergebnisse

Stuttgart: Nur gut ein Viertel der Nutzer in Deutschland überprüft Informationen von KI-Chatbots wie ChatGPT, Claude oder Deepseek. Das zeigt eine internationale Umfrage, die die Beratungsfirma EY zum Thema Künstliche Intelligenz in 15 Ländern gemacht hat. Am höchsten war die Bereitschaft, Inhalte auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren in Südkorea, China und Indien, mit rund 40 Prozent. In Deutschland, Frankreich und Schweden lag der Anteil deutlich niedriger, bei um die 25 Prozent.

