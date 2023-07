Nun auch erste Waldbrände in Italien

Meldungsarchiv - 25.07.2023 14:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Palermo: Über Südeuropa herrscht weiter eine Hitzewelle von bis zu 40 Grad, die Waldbrandgefahr steigt. Nun sind auch in Süditalien erste Feuer ausgebrochen. Vor allem auf Sizilien brennen einige Wälder. Der Flugverkehr dort ist beeinträchtigt, denn die Flammen sind nahe an den Flughafen von Palermo herangerückt. Am schlimmsten wüten die Feuer in Griechenland und hier auf der Insel Rhodos. Menschen flüchten vor den Bränden, starke Winde haben die Flammen weiter angefacht, frühestens übermorgen rechnen Wetterexperten mit einer Abkühlung. Tausende Touristen warten in Notunterkünften auf ihren Heimflug. Auch auf den Inseln Korfu und Euböa sind in der extremen Hitze Waldbrände entstanden. Der Weltklimarat sieht den Mittelmeerraum als einen Brennpunkt des Klimawandels. Menschen, Tiere und Natur, aber auch ganze Wirtschaftszweige seien deshalb bedroht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2023 14:15 Uhr