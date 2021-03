Nüßlein tritt aus CSU aus

Nachrichtenarchiv - 08.03.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach massivem Druck aus der eigenen Partei ist der Bundestagsabgeordnete Nüßlein wegen der Maskenaffäre aus der CSU ausgetreten. Am Mittag hatte bereits der CDU-Abgeordnete Löbel angekündigt, dass er seine Partei verlassen wird. Während Löbel sein Bundestagsmandat abgibt, ist von Nüßlein kein Verzicht auf das Mandat bekannt. CSU-Chef Söder und das Präsidium der Partei forderten ihn auf, sich aus dem Bundestag zurückzuziehen. Generalsekretär Blume sagte, wer sich an der Not bereichere, lasse es an moralischem Kompass und an politischem Anstand fehlen. FDP-Chef Lindner brachte einen unabhängigen Sonderermittler ins Spiel, der das Vorgehen bei der Beschaffung von Atemschutzmasken aufarbeiten soll. Nüßlein und Löbel wird vorgeworfen, für die Vermittlung von Atemschutzmasken einen sechsstelligen Betrag erhalten zu haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2021 22:00 Uhr