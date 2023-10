Nürnbergs neues Christkind heißt Nelli Lunkenheimer

Nürnberg: Die Schülerin Nelli Lunkenheimer wird das nächste Christkind. Die 17-Jährige wurde am Nachmittag von einer Jury in Nürnberg gewählt. Lunkenheimer wird das Amt zwei Jahre lang ausüben. Ihr wichtigster Auftritt steht ihr am ersten Dezember bevor. Dann wird sie mit goldener Robe und Lockenperücke von der Frauenkirche den traditionellen Prolog sprechen und damit den Christkindlesmarkt eröffnen. Insgesamt hat das Nürnberger Christkind mehr als 150 Termine zu absolvieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 21:00 Uhr