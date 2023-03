Nürnbergs Hauptbahnhof hat hohe Kriminalitätsrate

Kurzmeldung ein/ausklappen 36 Menschen sterben Zugunglück in Griechenland

Thessaloniki: Die Zahl der Todesopfer des schweren Zugunglücks in Nordgriechenland ist auf 36 gestiegen. Mindestens 85 Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden mit. In der Nacht war ein Personenzug auf der Stecke von Athen nach Thessaloniki mit einem Güterzug zusammengeprallt. Mehrere Waggons sprangen aus den Gleisen und fingen Feuer. Einsatzkräfte sprachen von einem Bild des Schreckens am Unglücksort, wo die Suche nach Überlebenden weitergeht. Nach Sonnenaufgang begannen schwere Maschinen, größere Trümmer wegzuräumen. Das Zugunglück ereignete sich in der Nähe der Ortschaft Tempe, rund 380 Kilometer nördlich von Athen. Es ist das bislang schwerste in der Geschichte Griechenlands.

