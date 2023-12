Nürnberger setzen Zeichen der Humanität zum Tag der Menschenrechte

Nürnberg: Rund 2.500 Menschen haben in der fränkischen Stadt ein Zeichen der Humanität gesetzt. Hand in Hand bildeten sie eine Kette, um an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu erinnen - diese war vor 75 Jahren von den Vereinten Nationen verabschiedet worden und gilt als ein Meilenstein des Völkerrechts. Im Nürnberger Zentrum verbanden die Teilnehmer mit ihrer Aktion symbolisch verschiedene Gedenkorte, wie etwa das Mahnmal für die vom NS-Regime ermordeten Sinti und Roma sowie jenes für die Opfer der NSU-Morde. Oberbürgermeister König nannte den Jahrestag einen Grund, um zu feiern - aber auch um innezuhalten: In viel zu vielen Ländern würden Menschen wegen ihres Einsatzes für die Menschenrechte verfolgt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 21:00 Uhr