Nürnberger Schüler müssen auf Umland verteilt werden

Nürnberg: Schüler der fünften Klasse werden im kommenden Schuljahr wegen Platzmangels auf Schulen im Umland verteilt. Das hat die zuständige Schulreferentin der Stadt, Cornelia Trinkl, dem BR bestätigt. Grund dafür ist ein sprunghafter Anstieg der Anmeldungen für die Gymnasien in Nürnberg. Betroffen sind laut Trinkl rund hundert Fünftklässler. Gemeinsam mit dem Verkehrsverbund wurde nun für die Kinder ein individueller Fahrplan erarbeitet. Die Grünen im Rathaus werfen der Schulverwaltung vor, zu spät reagiert zu haben. Es sei schon seit einigen Jahren bekannt, dass der Schulraum in Nürnberg knapp werde, so Gabriele Klaßen, bildungspolitische Sprecherin der Stadtratsfraktion. Die Stadt wies die Vorwürfe zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 07:00 Uhr