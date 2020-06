Nürnberger S-Bahn bekommt modernere Züge

Umweltagentur bescheinigt deutschen Badegewässern gute Qualität

Kopenhagen: Die deutschen Badegewässer haben weiterhin exzellentes Wasser. Das steht im jährlichen Bericht, den die europäische Umweltagentur EEA heute in Kopenhagen vorgestellt hat. Demnach war die Wasserqualität im letzten Jahr in 92,5 Prozent aller in Deutschland untersuchten Seen, Flüsse und Küstengewässer ausgezeichnet. Die EU-Mindeststandards erfüllten sogar 98 Prozent. Nur acht der fast 2.300 untersuchten deutschen Badestellen fielen diesmal durch. In Bayern war das der See beim Kloster Triefenstein im Landkreis Main-Spessart.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2020 13:00 Uhr