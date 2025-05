Nürnberger Kultusgemeinde trauert um Attentatsopfer

Jüdische Community in Bayern trauert um Opfer des Attentats in Washington: Die Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg zeigt sich betroffen und fordert von staatlicher Seite ausreichenden Schutz für alle jüdischen und israelische Einrichtungen, sowie deren Mitglieder und Mitarbeiter. Der getötete Diplomat hat in Bayern seine Kindheit verbracht. Seine 26-jährige Freundin war Amerikanerin und wurde ebenfalls erschossen.

