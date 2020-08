Nürnberger Flughafen hat Sicherheitslücke bei Corona-Tests

Nachrichtenarchiv - 15.08.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Am Nürnberger Flughafen gibt es möglicherweise eine Sicherheitslücke beim Coronatest für Passagiere, die aus einem Risikogebiet kommen. Das haben Recherchen des Bayerischen Rundfunks ergeben. Demnach werden Reisende aus Risikogebieten, die einen Zwischenstopp in einem sicheren Land eingelegt haben, nicht zu den Corona-Teststationen gebracht. Grund dafür dürfte der Datenschutz sein. Deshalb ist nur den Fluggesellschaften das Ursprungs-Aufenthaltsland der betreffenden Passagiere bekannt. Genauso verhält es sich am Flughafen München, wie eine Sprecherin bestätigte. Zu der Corona-Problematik sagte sie, für die Testungen sei das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zuständig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2020 20:00 Uhr