Nürnberger Christopher Street Day findet reduziert statt

01.08.2020 13:15 Uhr

Nürnberg: Der Christopher Street Day in Nürnberg findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur reduziert statt. Gruppen von maximal zehn Menschen ziehen heute aus verschiedenen Stadtteilen auf den Kornmarkt. Die Organisatoren zeigen außerdem im Internet einen Livestream mit Ansprachen, Interviews und Videobeiträgen. Morgen gibt es dann in Nürnberg noch eine "Regenbogen-Pride-Menschenkette", um auf die Rechte von nicht-heterosexuellen Menschen hinzuweisen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.08.2020 13:15 Uhr