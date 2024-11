Nürnberger Christkindlesmarkt ist eröffnet

Nürnberg: Der berühmte Christkindlesmarkt ist eröffnet. Am frühen Abend sprach die Darstellerin des Nürnberger Christkinds in goldener Robe, blonder Lockenperücke und Krone von der Empore der Frauenkirche den traditionellen Prolog. Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Bis zum Heiligabend bieten rund 170 Stände Lebkuchen, Früchtebrot, Rostbratwürste, Christbaumschmuck, Kunsthandwerk oder Glühwein an. Im vergangenen Jahr zog der Markt nach Angaben der Stadt rund zwei Millionen Menschen an. Auch in diesem Jahr erwartet Nürnberg wieder viele Gäste aus dem In- und Ausland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2024 18:00 Uhr