Nürnberger Christkindlesmarkt findet als dezentraler Markt statt

Nachrichtenarchiv - 15.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Der Nürnberger Christkindlesmarkt wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie als dezentraler Markt stattfinden. Statt nur auf dem Hauptmarkt werden die Buden an vier Plätzen in der Nürnberger Altstadt aufgebaut, teilte Wirtschaftsreferent Fraas mit. Insgesamt 135 Marktstände verteilen sich heuer ab dem 26. November über den Hauptmarkt, den Jakobsplatz, den Lorenzer Platz und die Insel Schütt. Damit will die Stadt Zusammenballungen und Gedränge möglichst vermeiden. Damit könnte auch eine Vorentscheidung für München und Augsburg gefallen sein. Der Münchner Oberbürgermeister Reiter hatte erklärt, die drei größten Städte in Bayern sollten ihr Vorgehen bei den Weihnachtsmärkten aufeinander abstimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2021 16:00 Uhr