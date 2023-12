Nürnberger Christkindlesmarkt beginnt

Nürnberg: Der weltberühmte Christkindlesmarkt wird am Nachmittag feierlich eröffnet. Das neue Christkind ist die 17-jährige Schülerin Nelli Lunkenheimer. Sie wird um 17 Uhr 30 den traditionellen Prolog sprechen - ein mehrstrophiges Weihnachtsgedicht. Auf dem Nürnberger Hauptmarkt stehen 170 Buden. Verkauft werden Lebkuchen, Nürnberger Bratwürste, Glühwein und Christbaumschmuck. Im vergangenen Jahr kamen mehr als zwei Millionen Besucher. Auch in diesem Jahr erwartet die Stadt wieder viele Gäste aus dem In- und Ausland. Mehrere Airlines haben ihre Flüge aufgestockt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 08:00 Uhr