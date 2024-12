Nürnberg will in Allianz gegen Rechtsextremismus bleiben

Nürnberg: Die Stadt will sich gegen ein Urteil wehren, das sie zwingen würde, aus der Allianz gegen Rechtsextremismus auszutreten. Die Richter hatten einer Klage der AfD Recht gegeben. Ihr Argument: Kommunen müssen sich parteipolitisch neutral verhalten. Der Stadtrat entschied jetzt, dagegen in Revision zu gehen. Damit entscheidet in letzter Instanz das Bundesverwaltungsgericht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2024 20:00 Uhr