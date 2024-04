Nürnberg verliert gegen Karlsruhe, Fürth besiegt Wiesbaden

Nürnberg: Der Club hat seine Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Zum Abschluss des 31. Spieltags verlor Nürnberg sein Heimspiel gegen Karlsruhe mit 0:1 und bleibt damit das sechste Spiel in Folge ohne Sieg. Die Spielvereinigung Greuther Fürth gewann ihre Auswärtspartie gegen Wehen Wiesbaden nach Rückstand mit 5:3. Magdeburg und Osnabrück trennten sich 1:1. - In der Bundesliga empfängt Mönchengladbach Union Berlin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2024 16:00 Uhr