Nürnberg verleiht Menschenrechtspreis an kenianischen Blogger Bidali

Nürnberg: Der kenianische Blogger Malcolm Bidali hat den Menschenrechtspreis der Stadt erhalten. Die Jury begründete, Bidali sei eine der wenigen mutigen Stimmen, die sich gegen den Missbrauch und die Ausbeutung von immigrierten Arbeitskräften in Katar richte. Der Kenianer arbeitete vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 als Wachmann beim Stadionbau in dem Golfemirat. Im Internet prangerte er die dort herrschenden, menschenunwürdigen Zustände an. Der Nürnberger Menschenrechtspreis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2023 13:30 Uhr