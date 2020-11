Nürnberg überschreitet Inzidenzwert von 300 - insgesamt liegen 4 Kommunen in Bayern darüber

Nachrichtenarchiv - 29.11.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: In der Frankenmetropole ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf über 300 gestiegen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitteilte, gehört Nürnberg damit nun zu den vier am stärksten betroffenen Kommunen in Bayern. Am höchsten ist der Inzidenzwert noch immer in der Stadt Passau. Dort wird er aktuell mit 537 angegeben. Seit gestern herrscht in der Stadt eine strenge Ausgangssperre. Laut Polizeiangaben halten sich die meisten Bürger daran. Über der 300er-Marke bei der Sieben-Tage-Inzidenz liegen im Freistaat außerdem der Landkreis Passau mit 379 und Regen mit 340.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 21:00 Uhr