Nürnberg trifft im DFB-Pokal auf Leipzig

Politik kritisiert Zustände auf Bauernhof in Mamming

Mamming: Nach dem Corona-Ausbruch auf einem Gemüsehof in Niederbayern wird Kritik an dem Betreiber laut. Gesundheitsministerin Huml hat die Zustände in dem Großbetrieb kritisiert. Sie sagte, man habe das Hygienekonzept wohl nicht adäquat umgesetzt. Ähnlich äußerte sich Landrat Bumeder. Der CSU-Politiker betonte allerdings, dass die Behörden derzeit von einem geschlossenen Personenkreis ausgehen. Es bestehe kein Grund zu Panik. Die bayerische Staatsregierung kündigte eine Test-Offensive an. Schwerpunkt sind die Höfe der Umgebung und im Landkreis. Ab morgen sind außerdem Reihentests für Bürger geplant. Mit einer mobilen Station soll gewährleistet sein, dass sich so viele Menschen wie möglich testen lassen. Bei dem betroffenen Betrieb in Mamming sind 174 Erntehelfer positiv auf Covid 19 getestet worden. Der Betrieb steht unter Quarantäne und ist abgesperrt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.07.2020 21:00 Uhr