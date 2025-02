Nürnberg spielt unentschieden gegen Hertha BSC

Berlin: In der 2. Bundesliga ist Nürnberg gegen die Hertha aus Berlin nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Am Ende stand es 0 zu 0. Das zweite Abendspiel - HSV gegen Kaiserslautern - endete 3:0. Morgen muss Regensburg bei Preußen Münster antreten. Und in der ersten Liga ist Augsburg morgen zu Gast in Mönchengladbach.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2025 22:00 Uhr