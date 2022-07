Nürnberg schlägt Fürth mit 2:0

Waldbrandlage in Frankreich entspannt sich leicht

Paris: Die heftigen Waldbrände an der französischen Atlantikküste südlich von Bordeaux haben sich nicht weiter ausgebreitet. Wie die zuständige Präfektur auf Twitter mitteilte, konnten die Bewohner teilweise wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Brände waren vor über einer Woche ausgebrochen und zerstörten mehr als 20.000 Hektar Land. Das entspricht etwa der Fläche Stuttgarts. In Griechenland bleibt die Lage dagegen angespannt. Dort kämpfen Feuerwehren gegen insgesamt vier große Brände, von denen einer einen Badeort auf der Insel Lesbos bedroht. Das größte Feuer brennt in Nordostgriechenland nahe der türkischen Grenze im Nationalpark Dadia. Die beiden anderen Feuer brennen in entlegenen Gebieten Westmakedoniens und im südöstlichen Peloponnes.

