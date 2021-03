Nürnberg nimmt Corona-Lockerungen zurück

Nachrichtenarchiv - 14.03.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Weil der Inzidenzwert seit drei Tagen in Folge über 100 liegt, nimmt die Stadt die Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder zurück. Konkret heißt das, dass ab Dienstag in der Nacht zwischen 22 und 5 Uhr wieder eine Ausgangssperre gilt. Außerdem werden die Kontaktbeschränkungen wieder verschärft: Angehörige eines Hausstands dürfen sich nur mit einer weiteren Person treffen. Museen und Zoos in Nürnberg werden erneut geschlossen. Schon am Freitag war entschieden worden, dass Schülerinnen und Schüler nach einer Woche Präsenzunterricht wieder in den Distanzunterricht wechseln müssen. Das Robert-Koch-Institut meldete für Nürnberg zuletzt einen Inzidenzwert von knapp 113. Bundesweit liegt er jetzt bei 79.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2021 17:00 Uhr