Nürnberg kehrt zu Distanzunterricht zurück

Nachrichtenarchiv - 22.02.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Schon einen Tag nach dem Neustart in Grundschulen kehrt Nürnberg ab morgen wieder zum Distanzunterricht zurück. Das erklärte Oberbürgermeister König in einer Pressekonferenz. Grund dafür seien die Corona-Infektionszahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Nürnberg erneut auf einen Wert über 100 gestiegen. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, so König, aber Sicherheit gehe vor. In Nürnberg gilt ab morgen auch wieder die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2021 14:00 Uhr