Nürnberg erlässt Waffenverbotszone um Hauptbahnhof

Nürnberg: Die Stadt hat eine Waffenverbotszone um den Hauptbahnhof erlassen. Dort hätten Waffen jeglicher Art und Messer nichts zu suchen, teilte am Abend Oberbürgermeister König mit. Es gehe darum, die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Die Waffenverbotszone befindet sich nördlich und südlich des Bahnhofs; etwa am Bahnhofsplatz und auf der Bahnhofstraße, am Königstor sowie auf dem Celtisplatz und der Straße Hinterm Bahnhof. Das Gebiet war schon Alkoholverbotszone. Der Bereich um den Nürnberger Hauptbahnhof ist seit vielen Jahren ein polizeilicher Einsatzschwerpunkt. Der Nürnberger Bahnhof zählte zu mehreren Hauptbahnhöfen in Bayern, an denen im vergangenen Jahr während der Fußball-EM und in der Vorweihnachtszeit ein befristetes Waffenverbot galt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2025 01:00 Uhr