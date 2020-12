Nürnberg erlässt Ausgangsbeschränkung wegen hoher Infektionszahlen

Das Wetter: Nachlassende Schneefälle, minus 1 bis plus Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag lassen die Schneefälle nach, es bleibt weiterhin stark bewölkt. Höchstwerte minus 1 bis plus 2 Grad. In der Nacht örtlich Nebel und Tiefstwerte um minus 2 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Oft bewölkt oder trüb durch Nebel und Hochnebel. Freundliche Abschnitte am ehesten in der Nähe der Berge. In den Nächten minus 2 bis minus 6 Grad, tagsüber minus 2 bis plus 7 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.12.2020 11:45 Uhr