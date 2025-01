Nürnberg erinnert an Bombennacht vom 2. Januar 1945

Nürnberg: Zum 80. Mal jährt sich heute der schwerste Luftangriff auf Nürnberg während des Zweiten Weltkriegs. Über 500 Flugzeuge der britischen Royal Air Force hatten am Abend innerhalb von einer halben Stunde sechstausend Spreng- und eine Million Brandbomben über der Stadt abgeworfen. Mehr als 1.800 Menschen verloren ihr Leben. Ab 18.30 Uhr veranstaltet die Stadt heute gemeinsam mit den Nürnberger Stadtkirchen den sogenannten „Weg des Friedens“. Zu dem Gedenkmarsch in der Nürnberger Altstadt wird auch Bayerns Ministerpräsident Söder erwartet. Anschließend findet in der St. Sebalduskirche eine Andacht statt.

