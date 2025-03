Nürnberg entscheidet Franken-Derby für sich

Zum Fußball: In der zweiten Bundesliga hat Nürnberg das Franken-Derby gegen Fürth mit einem 3:0-Sieg für sich entschieden. Außerdem trennten sich Karlsruhe und Ulm 0:0 und die Berliner Hertha gewann 5:1 in Braunschweig. Und: Die deutschen Snowboarder haben in Winterberg die Weltcup-Saison mit einem Doppelsieg beendet. Im abschließenden Mixed-Team-Wettbewerb gewann Deutschland 1 mit Ramona Hofmeister und Elias Huber vor Deutschland 2 mit Cheyenne Loch und Stefan Baumeister. Die Ski-Langläuferin Victoria Carl wurde beim Weltcup in Oslo über die zehn Kilometer in der freien Technik Dritte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2025 15:30 Uhr