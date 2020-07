Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ingolstadt: Der Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat sich am Abend den Klassenerhalt gesichert. Die Franken unterlagen zwar im Relegationsrückspiel in Ingolstadt mit 1:3. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel reicht das jedoch für den Verbleib in der zweiten Liga. Das entscheidende Tor für Nürnberg fiel erst in der 96. Spielminute.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.07.2020 04:00 Uhr