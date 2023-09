Nürnberg bekommt Forschungszentrum für Menschenrechte

Nürnberg: Die Friedrich Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg bekommt ein neues Forschungszentrum für Menschenrechte. Das hat Bayerns Wissenschaftsminister Blume heute mitgeteilt. Laut Präsident Hornegger bietet die Uni in der Metropolregion dafür exzellente Bedingungen - schon jetzt sei das Thema Menschenrechte an der Uni in den Geistes- und Rechtswissenschaften fest verankert. Nürnbergs Oberbürgermeister König sprach von einem weiteren Baustein als Stadt des Friedens und der Menschenrechte. Das neue Forschungszentrum soll auf dem "Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg" aufbauen. Der Freistaat Bayern unterstützt das Projekt mit insgesamt zehn Millionen Euro für die nächsten sieben Jahre. Mit dem Geld sollen vor allem Stellen für Nachwuchswissenschaftler geschaffen werden - geplant ist auch ein universitärer Menschenrechtspreis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2023 15:00 Uhr