Nürnberg arbeitet an Fernwärmeversorgung

Giffey fordert Plan zur Schulöffnung

Berlin: Bundesfamilienministerin Giffey will schnell eine Perspektive, wann Schulen und Kitas wieder in den Regelbetrieb können. Dazu brauche es einen Stufenplan mit einheitlichen Kriterien, sagte Giffey der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es sei Eile geboten, weil in den vergangenen Monaten nicht nur Bildungslücken, sondern auch Bindungslücken entstanden seien. Giffey schlägt dazu vor, in den Schulen und Kitas verbreitet Corona-Selbsttests einzusetzen. Lehrer und Intensivmediziner warnten im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor einer zu schnellen Rückkehr in Schulen und Kitas. Angesichts der Virusmutationen solle man lieber noch ein, zwei Wochen warten, als zu früh zu viel zu riskieren. Das sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sieht die Gefahr einer dritten Welle, die unbemerkt kommen könnte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2021 09:00 Uhr