"NSU 2.0" soll weitere Morddrohungen verschickt haben

Nachrichtenarchiv - 19.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Noch mehr Menschen als bisher bekannt haben offenbar rechtsextreme Drohschreiben mit dem Absender "NSU 2.0" bekommen. Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet, waren die Briefe an eine Berliner Kolumnistin und eine Strafverteidigerin aus München adressiert. Die hessische Polizei hat sie dem Bericht zufolge abgefangen. Auch die "Welt am Sonntag" berichtet von neuen Schreiben an insgesamt 15 Adressaten, darunter an den hessichen Innenminister Beuth.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.07.2020 03:00 Uhr