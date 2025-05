NS-Dokuzentrum in München öffnet wieder

Nach fünfmonatigem Umbau wird heute mittag in München das NS-Dokuzentrum wieder eröffnet. Nach dem Terroranschlag auf das israelische Konsulat und Schüssen auf das Dokuzentrum im vergangenen September wurden die Sicherheitsmaßnahmen noch einmal erhöht. Der Umbau des Museums war aber schon lange geplant. Die Wiedereröffnung findet auf den Tag genau 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa statt. Unter dem Motto "History is not the Past" begeht das NS-Dokuzentrum zudem sein zehnjähriges Bestehen. Seit 2015 haben sich mehr als eine Million Besucher in dem städtischen Museum mit der Geschichte des Nationalsozialismus und den Auswirkungen auch nach dem Krieg befasst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2025 05:00 Uhr