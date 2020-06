NRW will mit umfassender Quarantäne Lockdown verhindern

Nachrichtenarchiv - 20.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gütersloh: Die Behörden in Nordrhein-Westfalen wollen nach dem Corona-Ausbruch in Deutschlands größtem Schlachthof einen weitreichenden Lockdown in der Region abwenden. Sämtliche Tönnies-Beschäftigte und deren Haushaltsangehörige müssen deshalb nun in Quarantäne - auch Verwaltungsmitarbeiter und Management. Es handelt sich um rund 7.000 Beschäftigte. Ministerpräsident Laschet hatte gestern einen flächendeckenden Lockdown in der Region nicht mehr ausgeschlossen. Er sprach vom größten, bisher nie dagewesenen Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen. Die Bundeswehr hilft bei der Reihentestung Tausender Beschäftigter. Wirtschaftsminister Altmaier will die Verantwortlichen für die Missstände in der Fleischindustrie zur Rechenschaft ziehen. Er sagte im Deutschlandfunk, er wolle, dass das Vertrauen in Fleisch "made in Germany" erhalten bleibt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2020 09:00 Uhr