NRW verschärft Corona-Maßnahmen

Polizei in Hessen meldet zwei Festnahmen nach mutmaßlichem Autorennen

Hofheim/Taunus: Nach dem mutmaßlichen Autorennen auf der A66 in Hessen, bei dem ein Unbeteiligter ums Leben kam, hat die Polizei eine zweite Person festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 26-Jährigen. Er hatte sich nach dem Unfall der Polizei gestellt. Zuvor war bereits der Fahrer eines weiteren Sportwagens in Gewahrsam genommen worden. Insgesamt waren drei Fahrzeuge an dem Rennen beteiligt. Dabei stieß einer der Wagen bei Hofheim am Taunus in die Mittelleitplanke der Autobahn und prallte dann auf ein anderes Fahrzeug. Der Fahrer des unbeteiligten Wagens starb. Er ist noch nicht identifiziert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.10.2020 15:30 Uhr