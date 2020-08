NRW verlangt Masken auch im Unterricht

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Nordrhein-Westfalen führt eine weitgehende Maskenpflicht an Schulen ein: An allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen tritt sie sie nach den Sommerferien, also ab dem 12. August, in Kraft - und zwar nicht nur auf den Korridoren, sondern auch im Unterricht. Soweit Lehrkräfte den empfohlenen Mindestabstand von anderthalb Metern nicht sicherstellen können, unterliegen auch sie der Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung. An Grundschulen gilt sie zwar im Schulgebäude und auf dem Gelände, nicht aber, wenn die Schüler auf ihren festen Plätzen im Klassenzimmer sitzen. Die Neuregelung, die das Schulministerium mit steigenden Infektionszahlen begründet, soll Ende des Monats überprüft werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.08.2020 13:45 Uhr