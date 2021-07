NRW und Rheinland-Pfalz kämpfen weiter mit Hochwasser

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Eschweiler: Nach den schweren Unwettern in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind Feuerwehr und Rettungskräfte nach wie vor im Dauereinsatz. Es gibt mehrere Tote und viele Vermisste. Im nordrhein-westfälischen Eschweiler ist die Trinkwasserversorgung ausgefallen, eine Klinik musste evakuiert werden. Auch in Rheinland-Pfalz ist die Lage verheerend. Im Ort Schuld in der Eifel wurden Häuser weggespült, weitere sind einsturzgefährdet. Inzwischen hat das Hochwasser auch Trier erreicht. Kurz vor Beginn der Überflutung hatte dort im Stadtteil Ehrrang die Evakuierung von 1.600 Menschen begonnen. Ein von der Stadt veröffentlichtes Video zeigt, wie Feuerwehrleute auf dem Dach eines bis über die Reifen überfluteten Feuerwehrwagens stehen und versuchen, Anwohner aus einem Wohnhaus zu retten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2021 14:00 Uhr