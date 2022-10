NRW stoppt Abschiebungen in den Iran

Bundeswehr-General Breuer befürchtet mehr Anschläge

Berlin: Nach dem Sabotage-Akt auf die Deutsche Bahn befürchtet Bundeswehr-General Breuer mehr Anschläge und Einflussnahme aus dem Ausland. Der "Bild am Sonntag" sagte er, jede Umspannstation, jedes Kraftwerk, jede Pipeline könne attackiert werden. Die deutschen Sicherheitsbehörden müssten ein Auge und ein Ohr darauf haben, wogegen Anschläge geplant würden und dorthin dann gezielt Kräfte schicken. Der ARD-Terrorismus-Experte Schmidt sprach im Ersten von einem sehr professionellen Vorgehen, das auf eine neue Tätergruppe hindeute. In der Vergangenheit habe es häufig aus dem linksextremen Bereich Anschläge auf die Infrastruktur der Bahn gegeben - er glaube aber nicht, dass der gestrige Sabotageakt auf das Konto von Linksextremisten geht, so Schmidt. Gestern Früh war der Zugverkehr war vor allem in Niedersachsen, Hamburg und Bremen etwa drei Stunden lang ausgefallen. Sowohl der Fern- und Regional- also auch der Güterverkehr waren betroffen. Die Anschläge sollen in Berlin und Herne in Nordrhein-Westfalen verübt worden sein.

