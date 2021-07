NRW stellt 200 Millionen Euro für Flutopfer bereit

Nachrichtenarchiv - 21.07.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Das Land Nordrhein-Westfalen wird 200 Millionen Euro für die Opfer der Unwetter-Katastrophe bereitstellen. Das kündigte Ministerpräsident Laschet am Abend im ZDF an. Der Bund werde diese Summe verdoppeln, betonte Laschet. Bislang ist bekannt, dass die Bundesregierung an diesem Mittwoch eine Soforthilfe von 400 Millionen Euro auf den Weg bringen will. Aus Düsseldorfer Regierungskreisen heißt es dazu, bei diesen 400 Millionen Euro werde es nicht bleiben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.07.2021 03:00 Uhr