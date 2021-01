NRW-SPD unterstützt Maas-Vorstoß für Geimpfte

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht noch Schnee bei bis zu minus 9 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Abend schneit es zeitweise im Westen und Süden des Freistaats. Vor allem im Allgäu und in Alpennähe hält der Schneefall auch teils länger an. Im Lauf der Nacht fällt dann auch in Osbayern mehr Schnee. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen viel Wolken und lebhafter Wind. Gebietsweise schneit es auch noch. Am Dienstag dann wärmer und damit in tieferen Lagen teilweise Regen. Am Mittwoch freundlich und trocken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.01.2021 17:00 Uhr