NRW: Noch keine Vorentscheidung zur Laschet-Nachfolge

Stimmung der Verbraucher verbessert sich im September

Nürnberg: Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland ist fast wieder so gut wie vor der Corona-Krise. Zu diesem Schluss kommt das Marktforschungsinstitut GfK in seiner aktuellen Konsumklimastudie. Die Angst vor Arbeitslosigkeit sei gering, die Menschen befürchteten mehrheitlich keine Einkommenseinbußen, hieß es zur Begründung. Auch die Inflation spiele anders als noch vor einem Monat eine geringere Rolle, da das Thema von positiven Effekten wie den gesunkenen Corona-Infektionszahlen überlagert werde. Allerdings sehen die Nürnberger Marktforscher es als verfrüht an, von einer grundsätzlichen Trendwende zu sprechen. Wegen der Maskenpflicht und den geltenden Abstandsregeln seien viele Menschen derzeit noch nicht in Einkaufsstimmung. Es bleibe abzuwarten, wie sich die Coronalage im Winter entwickele, so die GfK.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.09.2021 12:15 Uhr