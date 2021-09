NRW: Noch keine Vorentscheidung zur Laschet-Nachfolge

Nachrichtenarchiv - 28.09.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Die nordrhein-westfälische CDU hat dementiert, dass es bereits eine Vorentscheidung zur Nachfolge von Armin Laschet als Ministerpräsident und CDU-Landeschef gebe. In Medienberichten hatte es geheißen, der CDU-Landesvorstand habe gestern den Wunsch geäußert, NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst solle die Nachfolge antreten. Heute hieß es, es gelte das mit Laschet vereinbarte Verfahren, in dieser und der kommenden Woche zunächst die notwendigen Gespräche in Partei und Fraktion zu führen. Der CDU-Kanzlerkandidat hatte im Vorfeld der Bundestagswahl erklärt, er gehe ohne Rückfahrkarte nach Berlin, auch wenn er nicht Kanzler werde.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.09.2021 12:15 Uhr