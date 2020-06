NRW-Landesregierung verzichtet vorerst auf regionalen Lockdown

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gütersloh: Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet einen regionalen Lockdown weiter nicht ausgeschlossen. Der CDU-Politiker sagte, es gebe ein enormes Pandemie-Risiko. Das Infektionsgeschehen sei bislang aber auf die Firma begrenzt und es gebe keine Kenntnisse über eine Infektionskette in die übrige Bevölkerung der Region. Sein Kabinett hatte sich zuvor für eine Krisensitzung getroffen. Der SPD-Politiker Lauterbach äußerte sich auf Twitter kritisch über den Verzicht auf einen regionalen Lockdown. Der Ausbruch sei so spät entdeckt worden, das Virus könne sich schon längst unentdeckt ausgebreitet haben, so der SPD-Gesundheitsexperte. Wie die zuständigen Ämter bekanntgaben, ist die Zahl der Infizierten in der Fabrik mittlerweile auf 1.331 Personen angestiegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2020 20:00 Uhr