NRW-Landesregierung schränkt öffentliches Leben in Gütersloh und Warendorf ein

Nachrichtenarchiv - 23.06.2020 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Die nordrhein-westfälische Landesregierung fährt das öffentliche Leben in den Landkreisen Gütersloh und Warendorf deutlich herunter. Ministerpräsident Laschet verhängte für beide Kreise Kontaktbeschränkungen wie es sie im März in ganz Deutschland gab. Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen sind bis Ende des Monats nicht mehr gestattet, Ausstellungen und Museen müssen schließen. Das gilt auch für Bars und Fitnessstudios. Geschäfte und Restaurants hingegen bleiben geöffnet. Laschet sagte, das Ziel sei, die Situation zu beruhigen und die Tests auszuweiten. Nachdem bei mehr als 1500 in den Tönnies-Fleischwerken Beschäftigten das Corona-Virus nachgewiesen wurde, soll es nun kostenlose Tests für alle Bewohner der beiden Landkreise geben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.06.2020 23:15 Uhr